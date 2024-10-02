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У Києві затримали чотирьох паліїв військових авто на замовлення російських спецслужб

17:52, 2 жовтня 2024
Угрупування вже раніше мало проблеми з наркотиками та законом.
У Києві затримали чотирьох паліїв військових авто на замовлення російських спецслужб
Джерело фото: СБУ
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Служба безпеки України затримала ще чотирьох осіб, причетних до підпалів військових автомобілів у Києві. Зловмисниками виявилися троє місцевих чоловіків і одна жінка віком від 21 до 34 років. Двоє з чоловіків вже мали судимість за крадіжки та наркоторгівлю, а жінка мала наркотичну залежність. Про це повідомили в СБУ.

Усі підозрювані шукали заробіток через Телеграм-канали, де їх помітили російські спецслужби та запропонували співпрацю. За вказівками окупантів, вони підшуковували військові автомобілі, які згодом підпалювали за допомогою легкозаймистих речовин.

Протягом доби злочинці знищили два позашляховики та мікроавтобус українських військових, які перебували в Києві після виконання бойових завдань. Підпал зафіксували на відео для звіту російським кураторам.

Правоохоронці затримали підозрюваних «по гарячих слідах»за кілька годин після скоєння злочинів. Їм пред'явлено підозру за статтею 114-1 КК України, що передбачає перешкоджання діяльності Збройних сил України в умовах особливого періоду, а також змову групи осіб. Підозрювані перебувають під вартою та можуть отримати до 8 років позбавлення волі.

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СБУ ЗСУ

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