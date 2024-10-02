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В Киеве задержали четырех поджигателей военных авто по заказу российских спецслужб

17:52, 2 октября 2024
Группировка уже ранее имела проблемы с наркотиками и законом.
В Киеве задержали четырех поджигателей военных авто по заказу российских спецслужб
Источник фото: СБУ
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Служба безопасности Украины задержала еще четырех человек, причастных к поджогам военных автомобилей в Киеве. Злоумышленниками оказались трое местных мужчин и одна женщина в возрасте от 21 до 34 лет. Двое из мужчин уже имели судимость за кражи и наркоторговлю, а женщина имела наркотическую зависимость. Об этом сообщили в СБУ.

Все подозреваемые искали заработок через Телеграмм-каналы, где их заметили российские спецслужбы и предложили сотрудничество. По указаниям оккупантов, они подыскивали военные автомобили, которые впоследствии поджигали с помощью легковоспламеняющихся веществ.

В течение суток преступники уничтожили два внедорожника и микроавтобус украинских военных, которые находились в Киеве после выполнения боевых задач. Поджог зафиксировали на видео для отчета российским кураторам.

Правоохранители задержали подозреваемых «по горячим следам» через несколько часов после совершения преступлений. Им предъявлено подозрение по статье 114-1 УК Украины, предусматривающей препятствование деятельности Вооруженных сил Украины в условиях особого периода, а также заговор группы лиц. Подозреваемые находятся под стражей и могут получить до 8 лет лишения свободы.

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СБУ ВСУ

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