Громкий скандал с P Diddy — в чем обвиняют американского рэпера и что известно сейчас

Влиятельного музыканта подозревают в ряде преступлений, связанных с его «белыми вечеринками».

В мире разгорелся скандал вокруг американского рэпера Шона Комбса, которого в основном знают как P. Diddy.

Артиста обвиняют в сексуальном насилии, торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, перевозки для проституции и рэкета. В скандале также фигурируют имена мировых знаменитостей. Об этом сообщает ряд американских и мировых СМИ.

В сентябре Шона Комбса арестовали. Как известно, с 1999 года рэпер устраивал роскошные «белые вечеринки». На официальную часть праздника приглашали прессу, иногда проводили благотворительные мероприятия. Ближе к ночи Diddy объявлял, что «детям пора спать» – так начиналась «неофициальная» часть вечеринки, во время которой проходили оргии.

Федеральные агенты провели обыски в домах рэпера, находящихся в Майами и Лос-Анджелесе. В ходе обыска ФБР обнаружило в его имении наркотики, оружие и более тысячи бутылок детского масла, сообщает CNN.

Это произошло после того, как его бывшая девушка Кесси Вентура подала иск в суд в ноябре 2023 года. Она рассказала об актах домашнего насилия и показала соответствующие видео.

Признание Кэсси Вентуры натолкнули других жертв рэпера не молчать и заявить на него. Это были серьезные обвинения в жестоких преступлениях против женщин и даже несовершеннолетних.

Еще 120 человек обвинили рэпера в сексуальном насилии. Об этом сообщает Metro.

По словам адвоката Тони Базби, они подали в суд заявления, обвиняющие P. Diddy не только в насилии, но и в изнасиловании и эксплуатации людей для предоставления интимных услуг.

Юрист сообщил, что самой молодой жертве всего 9 лет, а самой старшей – 38 лет. В общем, против рэпера подали иски в суд 25 несовершеннолетних лиц, обвиняющих его в сексуальном насилии. В их заявлениях указано, что P. Diddy совершал насилие над ними разными способами. Среди жертв как женщины, так и мужчины.

Базби отметил, что большинство случаев насилия, как указывают жертвы, произошло после 2015 года. В то же время есть и преступления, совершенные с 1991 года в Майами, Лос-Анджелесе и Нью-Йорке.

Сетью распространяется множество теорий о том, кто посещал «белые вечеринки» P. Diddy, кто из известных людей стали соучастниками, или же наоборот – жертвами рэпера.

Среди вероятных жертв называют Джастина Бибера, которого частично продвигал и P. Diddy, Ашера, который был протеже продюсера и некоторое время жил с ним. Относят к вероятно пострадавшим и Леонардо Ди Каприо, а среди вероятных соучастников звучат имена Джей Зи, Бейонсе и Дженнифер Лопес.

Также пользователи распространяют отрывки песен артистов, которые предупреждали о том, что происходит на вечеринках P. Diddy. К примеру, об этом будто намекал Eminem в песне Fuel.

Тем временем в соцсетях публикуют все больше имен голливудских звезд, участвовавших в вечеринках P. Diddy, среди которых Арета Франклин, Пэрис Гилтон, сестры Кардашьян, Эштон Катчер, Сара-Джессика Паркер, Мэрайя Керри и другие.

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