Против Diddy новый иск – женщина обвинила рэпера в изнасиловании, когда ей было 16 лет

Истица утверждает, что стала жертвой насилия в 2000 году.

Фото: BBC

Против музыкального продюсера Шона Комбза, известного как Diddy, подан еще один иск о сексуальных домогательствах и насилии, которые, по словам истицы, произошли в 2000 году, когда ей было 16 лет. Об этом сообщает Rolling Stone.

Истица утверждает, что Комбз накачал ее наркотиками и изнасиловал. По ее словам, она работала няней в многоквартирном доме, где жила «известная женщина», которая состояла в отношениях с продюсером. Однажды вечером, когда она возвращалась домой, Комбз якобы пригласил ее сесть в его автомобиль, утверждая, что идти поздно вечером опасно.

Согласно иску, Комбз не высадил ее возле дома, а вместо этого дал напиток, после чего она почувствовала сонливость. В машине, кроме Комбза, находились еще два человека, указанные в документе как «Джон Доу». Продюсер и его спутники якобы отвезли девушку в другое место, где, по ее словам, он ее изнасиловал. После этого ее отвезли домой.

Юридическая команда Комбза отрицала обвинения, назвав их безосновательными.

«Независимо от того, сколько исков будет подано, это не изменит того факта, что Комбз никогда не совершал сексуального насилия или не занимался торговлей людьми с целью сексуальной эксплуатации - ни мужчин, ни женщин, ни взрослых, ни несовершеннолетних», - говорится в заявлении его адвокатов.

Это уже не первый иск против основателя Bad Boy Records. Еще 120 человек обвинили рэпера в сексуальном насилии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.