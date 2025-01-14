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Оклады от 29 до 37 тыс грн — АП ВАКС сообщила о наличии трех вакантных должностей

17:15, 14 января 2025
Документы на вакантные должности в АП ВАКС принимаются до 20 января.
Оклады от 29 до 37 тыс грн — АП ВАКС сообщила о наличии трех вакантных должностей
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Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда сообщила о наличии трех вакантных должностей.

Открытые вакансии:

- главного специалиста отдела организационно-кадрового обеспечения Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда;

- главного специалиста отдела управления государственным имуществом и закупок;

- главного специалиста отдела документооборота (канцелярия), судебной статистики и обобщения судебной практики

«Ждем ваших резюме с указанием в теме письма должности до 17:00 20 января 2025 года включительно по адресу электронной почты: [email protected]

После проработки резюме сообщения о приглашении на собеседование будут отправлены отобранным участникам», - говорится в сообщении.

Также в АП ВАКС отметили, что назначение на должность происходит без конкурсного отбора, обязательность которого предусмотрена законом, на период действия военного положения сроком до назначения на эту должность победителя конкурса или до истечения 12 месяцев со дня прекращения или отмены военного положения.

Ранее сообщалось, что ВАКС ищет главного специалиста по координации внутреннего контроля.

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вакансии Апелляционная палата ВАКС

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