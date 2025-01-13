Оклад 37000 грн — ВАКС сообщил о наличии вакантной должности

ВАКС ищет главного специалиста по координации внутреннего контроля.

Высший антикоррупционный суд сообщил, что проводит отбор на вакантную должность главного специалиста по координации внутреннего контроля. Об этом сообщает официальный сайт суда.

Отмечается, что назначение на должность происходит без конкурсного отбора, обязательность которого предусмотрена законом, на период действия военного положения (на срок до назначения на должность победителя конкурса или до истечения 12 месяцев со дня прекращения или отмены военного положения).

«Свое резюме присылайте по электронному адресу: [email protected] до 31 января 2025 года.

В резюме обязательно укажите должность, на которую хотите трудоустроиться, и свою контактную информацию (номер телефона, адрес электронной почты)», - сообщили в ВАКС.

Также там добавили, что после изучения резюме отобранные кандидаты получат уведомление о приглашении на собеседование.

Требования к кандидатам:

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