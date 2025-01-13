Оклад 37000 грн — ВАКС повідомив про наявність вакантної посади

ВАКС шукає головного спеціаліста із координації внутрішнього контролю.

Вищий антикорупційний суд повідомив, що проводить добір на вакантну посаду головного спеціаліста із координації внутрішнього контролю. Про це інформує офіційний сайт суду.

Зазначається, що призначення на посаду відбувається без конкурсного відбору, обов’язковість якого передбачена законом, на період дії воєнного стану (на строк до призначення на цю посаду переможця конкурсу або до спливу 12 місяців із дня припинення чи скасування воєнного стану).

«Своє резюме надсилайте на електронну адресу: [email protected] до 31 січня 2025 року.

У резюме обов’язково зазначте посаду, на яку бажаєте працевлаштуватися, та свою контактну інформацію (номер телефону, адресу електронної пошти)», - повідомили у ВАКС.

Також там додали, що після вивчення резюме відібрані кандидати отримають повідомлення про запрошення на співбесіду.

Вимогами до кандидатів:

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