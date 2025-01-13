Військовий може самостійно обрати, хто отримає кошти в разі його загибелі

Військовослужбовець має право скласти особисте розпорядження про виплату грошової допомоги певним людям у разі його загибелі.

Члени родини загиблих військовослужбовців мають право на одноразову грошову допомогу. Розподіл цих коштів між членами родини визначає закон. Однак у військовослужбовця за життя є можливість вплинути, хто та в яких частках отримає грошову допомогу у разі його загибелі. Для цього можна скласти особисте розпорядження. Про це повідомляє Координаційний центр з надання безоплатної правової допомоги.

Особисте розпорядження подібне до заповіту, але не стосується майна військовослужбовця.

Кого можна вказати в особистому розпорядженні

Будь-кого, незалежно від родинних чи інших відносин. Однак якщо у військовослужбовця є родина, її члени все одно мають право на частину коштів.

Незалежно від змісту особистого розпорядження право на отримання 50% частки, яка належала б кожному з них, якби не було особистого розпорядження мають:

діти військового

його повнолітні непрацездатні діти

непрацездатна вдова (вдівець)

непрацездатні батьки.

Як залишити особисте розпорядження

Написати його і засвідчити у нотаріуса чи у командира військової частини.

Оригінал зберігатиметься у ТЦК та СП в особовій справі військовослужбовця. Копія — у військовослужбовця.

Всім, кому став відомий зміст особистого розпорядження, заборонено його розголошувати.

Чи можна змінити особисте розпорядження

Змінити — ні. Можна скласти нове. Кожне нове особисте розпорядження скасовує попереднє.

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