Практика судів
  1. В Україні

Військовий може самостійно обрати, хто отримає кошти в разі його загибелі

17:24, 13 січня 2025
Військовослужбовець має право скласти особисте розпорядження про виплату грошової допомоги певним людям у разі його загибелі.
Військовий може самостійно обрати, хто отримає кошти в разі його загибелі
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Члени родини загиблих військовослужбовців мають право на одноразову грошову допомогу. Розподіл цих коштів між членами родини визначає закон. Однак у військовослужбовця за життя є можливість вплинути, хто та в яких частках отримає грошову допомогу у разі його загибелі. Для цього можна скласти особисте розпорядження. Про це повідомляє Координаційний центр з надання безоплатної правової допомоги.

 Особисте розпорядження подібне до заповіту, але не стосується майна військовослужбовця.

Кого можна вказати в особистому розпорядженні

Будь-кого, незалежно від родинних чи інших відносин. Однак якщо у військовослужбовця є родина, її члени все одно мають право на частину коштів.

Незалежно від змісту особистого розпорядження право на отримання 50% частки, яка належала б кожному з них, якби не було особистого розпорядження мають:

  • діти військового
  • його повнолітні непрацездатні діти
  • непрацездатна вдова (вдівець)
  • непрацездатні батьки.

Як залишити особисте розпорядження

Написати його і засвідчити у нотаріуса чи у командира військової частини.

Оригінал зберігатиметься у ТЦК та СП в особовій справі військовослужбовця. Копія — у військовослужбовця.

Всім, кому став відомий зміст особистого розпорядження, заборонено його розголошувати.

Чи можна змінити особисте розпорядження

Змінити — ні. Можна скласти нове. Кожне нове особисте розпорядження скасовує попереднє.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

гроші військові військовослужбовці виплати військовим грошова допомога

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
До законопроекту Кабміну про створення Вищого адміністративного суду є зауваження – Офіс Президента

А у Верховній Раді не зрозуміли, чому новий суд хочуть утворити зусиллями Кабінету міністрів та парламенту, але не волею Президента.

Кабмін змінив підстави, за яких водії можуть залишити місце ДТП і не повідомляти поліцію

Уряд змінив умови для складення водіями європротоколу і залишення місця ДТП.

Законопроект про виключення закінчення строків досудового розслідування після повідомлення про підозру як підстави для закриття провадження відповідає міжнародним зобов’язанням – Ольга Стефанішина

За словами Ольги Стефанішиної, законопроект, за яким прокурор зможе продовжити строк досудового розслідування без ухвали слідчого судді, відповідає міжнародним зобов’язанням.

Кабмін передав автомобілі від Верховного Суду до ДСА

Уряд розпорядженням передав три авто, які були закріплені за Верховним Судом, до сфери управління Державної судової адміністрації.

ВРП втратила лік часу і не мотивує підхід до обрахування строків у дисциплінарних провадженнях щодо суддів – Олексій Маловацький

ВРП не зважає на те, що законодавець пов’язує початок дисциплінарного провадження щодо «старих» скарг на суддів не з днем надходження скарги, а з днем авторозподілу, який було відновлено з 1 листопада 2023 року після відновлення здійснення ВРП дисциплінарної функції.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео