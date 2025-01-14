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У МОЗ повідомили, як дізнатися до якого медзакладу передано справу від МСЕК

08:30, 14 січня 2025
В Україні сформовано понад 1535 експертних команд, які обʼєднали понад 5600 лікарів – це в чотири рази більше, ніж було у складі МСЕК.
У МОЗ повідомили, як дізнатися до якого медзакладу передано справу від МСЕК
Фото: ck-oda.gov.ua
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Міністерство охорони здоров’я України нагадало, що впроваджує нову систему оцінювання повсякденного функціонування особи. У відомстві наголошують, що це важливий крок у запровадженні прозорих та ефективних підходів до встановлення статусу інвалідності та підтримки людей з порушеннями здоров’я.

Ключові цифри реформи:

Уже сформовано понад 1535 експертних команд, які обʼєднали понад 5600 лікарів – це в чотири рази більше, ніж було у складі МСЕК.

Експертні команди працюють у 296 лікарнях по всій Україні, забезпечуючи зручність та доступність послуг.

Від медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) до нових закладів охорони здоров’я передається понад 1,4 млн справ (включно з архівами), з яких більше ніж 44 тисячі – це ті, що мали бути розглянуті МСЕК у першому кварталі 2025 року.

Станом на 13 січня вже внесено понад 36 тисяч справ для першочергового розгляду. Триває процес передачі архівів МСЕК до визначених закладів охорони здоров’я.

Що робити людям, які подали документи на МСЕК?

- Кожному, хто очікує розгляду, буде повідомлено про дату, час і місце розгляду справи експертною командою.

- Система ще налаштовується, але найближчим часом всі процеси працюватимуть у штатному режимі.

- Ви можете дізнатися, від якої МСЕК до якого медичного закладу передано вашу справу, на сайті МОЗ (перелік закладів періодично доповнюється):

Як відомо, з 1 січня 2025 року замість медико-соціальної експертизи запрацює цифровізована система оцінювання повсякденного функціонування людини на базі багатопрофільних лікарень.

Також ми писали, як пацієнтам подавати документи та які строки повторних оглядів у новій системі оцінювання функціонування та як військовослужбовцю оформити групу інвалідності у новій системі, яка замінить МСЕК.

Додамо, документи, видані МСЕК до кінця 2024 року, залишаються чинними у новій системі.

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МОЗ МСЕК

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