Організатор схеми на Львівщині за $21000 вносив ухилянтів до системи «Шлях»

На Львівщині викрили чергову схеми ухилення від мобілізації.

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Служба безпеки України заблокувала канал незаконного виїзду чоловіків призовного віку, які діяли на території Львівщини.

Як повідомило Управління СБУ у Львівській області, ділки пропонували військовозобов’язаним уникнути призову та втекти до ЄС на підставі фіктивних документів.

Вартість таких «послуг» становила до 21 тис. доларів США з клієнта.

Зловмисники гарантували ухилянтам організувати канал втечі під виглядом водіїв міжнародних перевезень та внести їх дані до системи «Шлях» для безперешкодного перетину кордону.

Організатором цієї оборудки виявився – 30-річний мешканець регіону, який залучив ще кількох спільників та координував їх роботу.

Правоохоронці затримали його «на гарячому» під час одержання авансу 15 тис. доларів США.

Зловмисникам повідомили про підозру. Їм загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

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