Организатор схемы на Львовщине за $21000 вносил уклонистов в систему «Шлях»

Служба безопасности Украины заблокировала канал незаконного выезда мужчин призывного возраста, действовавших на территории Львовской области.
Как сообщило Управление СБУ во Львовской области, делки предлагали военнообязанным избежать призыва и бежать в ЕС на основании фиктивных документов.
Стоимость таких услуг составляла до 21 тыс. долларов США с клиентом.
Злоумышленники гарантировали уклонистам организовать канал побега под видом водителей международных перевозок и внести их данные в систему «Шлях» для беспрепятственного пересечения границы.
Организатором этой сделки оказался 30-летний житель региона, который привлек еще нескольких сообщников и координировал их работу.
Правоохранители задержали его «на горячем» при получении аванса 15 тыс. долларов США.
Злоумышленникам сообщили о подозрении. Им грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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