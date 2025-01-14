Организатор схемы на Львовщине за $21000 вносил уклонистов в систему «Шлях»

На Львовщине разоблачили очередную схему уклонения от мобилизации.

Служба безопасности Украины заблокировала канал незаконного выезда мужчин призывного возраста, действовавших на территории Львовской области.

Как сообщило Управление СБУ во Львовской области, делки предлагали военнообязанным избежать призыва и бежать в ЕС на основании фиктивных документов.

Стоимость таких услуг составляла до 21 тыс. долларов США с клиентом.

Злоумышленники гарантировали уклонистам организовать канал побега под видом водителей международных перевозок и внести их данные в систему «Шлях» для беспрепятственного пересечения границы.

Организатором этой сделки оказался 30-летний житель региона, который привлек еще нескольких сообщников и координировал их работу.

Правоохранители задержали его «на горячем» при получении аванса 15 тыс. долларов США.

Злоумышленникам сообщили о подозрении. Им грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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