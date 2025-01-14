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В Киеве пройдут продуктовые ярмарки — где и когда

07:00, 14 января 2025
В столице с 14 по 19 января состоятся продуктовые сельскохозяйственные ярмарки.
В Киеве пройдут продуктовые ярмарки — где и когда
Фото: golos.com.ua
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С 14 по 19 января в Киеве пройдут продуктовые сельскохозяйственные ярмарки. Об этом сообщает Департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА.

Организаторы призывают посетителей заботиться о собственной безопасности и следовать в укрытие во время объявления воздушной тревоги.

Так, 14 січня (вівторок) ярмарки відбудуться в:

Голосіївському районі – просп. Науки, 88;

Дарницькому районі – вул. Євгенія Харченка, 41-47;

Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;

Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Берестейського, 73/1 та вул. Рене Декарта;

Шевченківському районі – ріг вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4.

15 січня (середа) в:

Голосіївському районі – Стратегічне шосе (в межах просп. Науки та вул. Малокитаївської);

Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;

Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;

Печерському районі – вул. Велика Васильківська (в межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);

Подільському районі – просп. Європейського Союзу, 5-11;

Святошинському районі – вул. Підлісна, 8.

16 січня (четвер) у:

Голосіївському районі – вул. Юлії Здановської (в межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської), вул. Новопирогівська, 25/2-29;

Дарницькому районі – вул. Євгенія Харченка, 41-47;

Дніпровському районі – просп. Воскресенський, 8-10;

Печерському районі – вул. Генерала Алмазова, 6-8;

Подільському районі – вул. Юрківська (в межах вулиць Межигірської та Турівської);

Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Берестейського, 73/1 та вул. Рене Декарта.

17 січня (п’ятниця) в:

Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;

Деснянському районі – вул. Шолом Алейхема (в межах вулиць Мілютенка та Кубанської України);

Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;

Дніпровському районі – вул. Гроденська, 1/35-17А, вул. Алматинська, 64-74;

Печерському районі – перетин вулиць Леоніда Первомайського та Іллі Мечникова;

Святошинському районі – вул. Підлісна, 8;

Солом’янському районі – вул. Освіти (в межах вулиць Повітряних Сил і Максима Кривоноса), пров. Ковальський (в межах вулиць Михайла Брайчевського та Сім’ї Бродських);

Шевченківському районі – ріг вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Деревлянська, 16-20, вул. Ризька, 1, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4.

18 січня (субота) в:

Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;

Дарницькому районі – вул. Ревуцького (вздовж будинку № 27);

Деснянський район – вул. Сержа Лифаря (в межах вул. Оноре де Бальзака та просп. Червоної Калини);

Дніпровському районі – бульв. Ігоря Шамо, 2-12;

Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;

Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);

Солом’янському районі – вул. Академіка Шалімова, 42 (в межах вулиць Михайла Донця та Академіка Білецького);

Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

19 січня (неділя) в:

Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);

Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;

Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);

Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);

Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

Також можна відвідати комунальні ринки за адресами:

КП «Бессарабський ринок» – Бессарабська площа, 2;

КП «Володимирський ринок» – вул. Антоновича, 115;

КП «Житній ринок» – вул. Верхній Вал, 16.

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