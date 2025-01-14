В Минздраве сообщили, как узнать в какое медучреждение передано дело от МСЭК

В Украине сформировано более 1535 экспертных команд, объединивших более 5600 врачей – это в четыре раза больше, чем было в составе МСЭК.

Фото: ck-oda.gov.ua

Министерство здравоохранения Украины напомнило, что внедряет новую систему оценивания повседневного функционирования лица. В ведомстве отмечают, что это важный шаг по внедрению прозрачных и эффективных подходов к установлению статуса инвалидности и поддержке людей с нарушениями здоровья.

Ключевые цифры реформы:

Уже сформировано более 1535 экспертных команд, объединивших более 5600 врачей – это в четыре раза больше, чем было в составе МСЭК.

Экспертные команды работают в 296 больницах по всей Украине, обеспечивая удобство и доступность услуг.

От медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) в новые учреждения здравоохранения передается более 1,4 млн дел (включая архивы), из которых более 44 тысяч – это те, которые должны были рассмотрены МСЭК в первом квартале 2025 года.

На 13 января уже внесено более 36 тысяч дел для первоочередного рассмотрения. Продолжается процесс передачи архивов МСЭК в определенные учреждения здравоохранения.

Что делать людям, подавшим документы на МСЭК?

- Каждому ожидающему рассмотрения будет сообщено о дате, времени и месте рассмотрения дела экспертной командой.

- Система еще настраивается, но в ближайшее время все процессы будут работать в штатном режиме.

- Вы можете узнать, от какой МСЭК в какое медицинское учреждение передано ваше дело, на сайте Минздрава (список заведений периодически дополняется):

Как известно, с 1 января 2025 вместо медико-социальной экспертизы заработает цифровизированная система оценивания повседневного функционирования человека на базе многопрофильных больниц.

Также мы писали, как пациентам подавать документы и какие сроки повторного осмотра в новой системе оценки и как военнослужащему оформить группу инвалидности в новой системе, которая заменит МСЭК.

Добавим, документы, выданные МСЭК до конца 2024 года, остаются в силе в новой системе.

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