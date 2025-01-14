Практика судов
  1. В Украине

В Минздраве сообщили, как узнать в какое медучреждение передано дело от МСЭК

08:30, 14 января 2025
В Украине сформировано более 1535 экспертных команд, объединивших более 5600 врачей – это в четыре раза больше, чем было в составе МСЭК.
В Минздраве сообщили, как узнать в какое медучреждение передано дело от МСЭК
Фото: ck-oda.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство здравоохранения Украины напомнило, что внедряет новую систему оценивания повседневного функционирования лица. В ведомстве отмечают, что это важный шаг по внедрению прозрачных и эффективных подходов к установлению статуса инвалидности и поддержке людей с нарушениями здоровья.

Ключевые цифры реформы:

Уже сформировано более 1535 экспертных команд, объединивших более 5600 врачей – это в четыре раза больше, чем было в составе МСЭК.

Экспертные команды работают в 296 больницах по всей Украине, обеспечивая удобство и доступность услуг.

От медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) в новые учреждения здравоохранения передается более 1,4 млн дел (включая архивы), из которых более 44 тысяч – это те, которые должны были рассмотрены МСЭК в первом квартале 2025 года.

На 13 января уже внесено более 36 тысяч дел для первоочередного рассмотрения. Продолжается процесс передачи архивов МСЭК в определенные учреждения здравоохранения.

Что делать людям, подавшим документы на МСЭК?

- Каждому ожидающему рассмотрения будет сообщено о дате, времени и месте рассмотрения дела экспертной командой.

- Система еще настраивается, но в ближайшее время все процессы будут работать в штатном режиме.

- Вы можете узнать, от какой МСЭК в какое медицинское учреждение передано ваше дело, на сайте Минздрава (список заведений периодически дополняется):

Как известно, с 1 января 2025 вместо медико-социальной экспертизы заработает цифровизированная система оценивания повседневного функционирования человека на базе многопрофильных больниц.

Также мы писали, как пациентам подавать документы и какие сроки повторного осмотра в новой системе оценки и как военнослужащему оформить группу инвалидности в новой системе, которая заменит МСЭК.

Добавим, документы, выданные МСЭК до конца 2024 года, остаются в силе в новой системе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Минздрав МСЕК

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада рассмотрит изменения в закон о рекламе относительно распространения материалов, способствующих осведомленности или интересу к должностным лицам – членам политических партий

Законопроектом предлагается установить, что освещение деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления по заказу не должно содержать информации, способствующей формированию и поддержанию осведомленности, интереса к определенной партии, должностному лицу как члену или лидеру партии, их программам.

Освобождение водителя от отбывания наказания с испытанием в случае совершения уголовного нарушения ПДД в состоянии опьянения невозможно – Верховный Суд

Есть прямой запрет в применении освобождения от отбывания наказания с испытанием в случае совершения уголовного правонарушения, связанного с нарушением правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими в состоянии опьянения – Верховный Суд.

Верховный Суд объяснил, когда систематическое нарушение правил совместного проживания является достаточным основанием для выселения

Оценивая выселение ответчика из принадлежащему истице на праве собственности жилого дома на предмет пропорциональности в контексте принципов статьи 8 Конвенции, Верховный Суд указал, что прекращение права на пользование спорным жильем путем выселения в этом случае преследует легитимную цель

Объединенная палата КГС высказалась, является ли нарушением отсутствие в решении суда указания на дату составления его полного текста и несвоевременная отправка решения в Реестр

Лицо, которое инициировало рассмотрение дела или судебного производства и воспользовалось своим правом доступа к правосудию, подало исковое заявление, на основании которого открыто производство, нельзя считать лицом, не уведомленным о рассмотрении дела, - Объединенная палата КГС ВС.

IQ-тест в апелляционные суды по криминальной специализации – результаты второго дня тестирования

Около 30% кандидатов прекратили участие в конкурсе.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Алла Макаровець
    Алла Макаровець
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Василь Даценко
    Василь Даценко
    суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області