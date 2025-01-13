Военный может самостоятельно выбрать, кто получит средства в случае его гибели

Военнослужащий имеет право составить личное распоряжение о выплате денежной помощи определенным людям в случае его гибели.

Члены семьи погибших военнослужащих имеют право на единовременную денежную помощь. Распределение этих средств между членами семьи определяет закон. Однако у военнослужащего при жизни есть возможность повлиять, кто и в каких долях получит денежную помощь при его гибели. Для этого можно составить личное распоряжение. Об этом сообщает Координационный центр по оказанию бесплатной правовой помощи.

Личное распоряжение подобно завещанию, но не касается имущества военнослужащего.

Кого можно указать в личном распоряжении

Любого, независимо от родственных или других отношений. Однако, если у военнослужащего есть семья, ее члены все равно имеют право на часть средств.

Независимо от содержания личного распоряжения право на получение 50% доли, принадлежащей каждому из них, если бы не было личного распоряжения имеют:

дети военного

его совершеннолетние нетрудоспособные дети

нетрудоспособная вдова (вдовец)

нетрудоспособные родители.

Как оставить личное распоряжение

Написать его и засвидетельствовать у нотариуса или командира воинской части.

Оригинал будет храниться в ТЦК и СП по личному делу военнослужащего. Копия – у военнослужащего.

Всем, кому стало известно содержание личного распоряжения, запрещено его разглашать.

Можно ли изменить личное распоряжение

Изменить – нет. Можно сочинить новое. Каждое новое личное распоряжение упраздняет предыдущее.

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