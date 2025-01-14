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Налоговая напомнила размеры ставок военного сбора для ФЛП в 2025 году

20:28, 14 января 2025
В налоговой напомнили ставки военного сбора и порядок его уплаты.
Налоговая напомнила размеры ставок военного сбора для ФЛП в 2025 году
Фото: tax.gov.ua
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Главное управление ГНС в Киевской области напомнило размеры ставок военного сбора для ФЛП.

Ставка военного сбора для ФЛП – плательщиков единого налога первой, второй и четвертой групп в 2025 году – 800,0 грн (10 процентов размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года, в расчете на календарный месяц). Уплачивается ежемесячно не позднее 20 числа (включительно) текущего месяца.

Ставка военного сбора для ФЛП – плательщиков единого налога третьей группы – 1 процент от дохода, определенного согласно ст. 292 НКУ. Уплачивается в течение 10 календарных дней после предельного срока подачи налоговой декларации плательщика единого налога за налоговый (отчетный) квартал.

1 января вступил в силу «корректирующий» закон №4113-IX «о стимулировании развития цифровой экономики в Украине» к закону о повышении налогов.

Также Государственная налоговая служба рассказала, освобождаются ли от уплаты военного сбора ФЛП - плательщики единого налога 1 и 2 групп на время болезни или больничного.

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налоговая ФЛП военный сбор

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