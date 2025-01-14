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Податкова нагадала розміри ставок військового збору для ФОПів у 2025 році

20:28, 14 січня 2025
У податковій нагадали ставки військового збору та порядок його сплати.
Податкова нагадала розміри ставок військового збору для ФОПів у 2025 році
Фото: tax.gov.ua
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Головне управління ДПС у Київській області нагадало розміри ставок військового збору для ФОПів.

Ставка військового збору для ФОП – платників єдиного податку першої, другої та четвертої груп  у 2025 році – 800,0 грн (10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, з розрахунку на календарний місяць). Сплачується щомісячно не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

Ставка військового збору для ФОП – платників єдиного податку третьої групи – 1 відсоток від доходу, визначеного згідно зі ст. 292 ПКУ. Сплачується протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації платника єдиного податку за податковий (звітний) квартал.

1 січня набув чинності «корегуючий» закон №4113-IX «щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» до закону про підвищення податків.

Також Державна податкова служба розповіла, чи звільняються від сплати військового збору ФОПи - платники єдиного податку 1 та 2 груп на час хвороби чи лікарняного.

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