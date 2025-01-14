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У Бразилії учням заборонили користуватися мобільними телефонами в школах

20:36, 14 січня 2025
Закон передбачає, щоб учні використовували телефони лише у випадках надзвичайних ситуацій та небезпеки, в освітніх цілях або якщо вони мають інвалідність і потребують цього.
У Бразилії учням заборонили користуватися мобільними телефонами в школах
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У Бразилії заборонили учням користуватися смартфонами в школах. Відповідний закон підписав президент Інасіу Лула да Сілва 13 січня. Про це повідомляє Associated Press.

Цей крок вплине на учнів початкових і середніх шкіл по всій країні, закон почне діти з лютого.

Він передбачає, щоб учні використовували такі пристрої лише у випадках надзвичайних ситуацій та небезпеки, в освітніх цілях або якщо вони мають інвалідність і потребують цього.

У травні провідний аналітичний центр і університет Fundacao Getulio Vargas заявив, що у Бразилії більше смартфонів, ніж людей: 258 мільйонів пристроїв на 203 мільйони бразильців.

Місцеві дослідники ринку заявили минулого року, що бразильці проводять перед екранами 9 годин і 13 хвилин на день, що є одним з найвищих показників у світі.

Міністр освіти Каміло Сантана заявив журналістам, що діти виходять в інтернет у ранньому віці, що ускладнює батькам відстеження того, що вони роблять.

Законопроект отримав рідкісну підтримку по всьому політичному спектру — як з боку союзників лівого Лули, так і з боку його ультраправого опонента, колишнього президента Жаїра Болсонару.

Багато батьків і студентів теж схвалили цей крок. Опитування, опубліковане в жовтні бразильською соціологічною компанією Datafolha, показало, що майже дві третини респондентів підтримують заборону на використання смартфонів дітьми та підлітками в школах. Понад три чверті сказали, що ці пристрої приносять їхнім дітям більше шкоди, ніж користі.

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