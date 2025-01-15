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У Луцьку суд покарав заступницю директора автошколи, яка виписувала водіям медичні довідки

09:40, 15 січня 2025
Жінка отримала 34 тисячі гривень штрафу.
У Луцьку суд покарав заступницю директора автошколи, яка виписувала водіям медичні довідки
Ілюстративне фото, джерело - poltava.to
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У Луцьку заступниця директора автошколи вносила неправдиві дані в медичні довідки. Жінка отримала 34 тисячі гривень штрафу. Вирок у справі № 161/19698/24 виніс Луцький міськрайонний суд Волинської області.

У матеріалах справи вказується, що жінка працювала на посаді заступника директора однієї з автошкіл. У вересні 2022 року вона отримала затверджені бланки медичних довідок, а також печатку та штамп.

Дозволу провадити господарську діяльність, пов’язану з наданням послуг із медичної практики, у жінки не було. Проте вона вносила відомості про придатність до керування транспортними засобами осіб, які мали намір стати студентами автошколи.

Інформація не відповідала дійсності, адже ретельного медогляду особи не проходили. До лютого 2024 року в матеріалах справи зазначено понад десяток випадків видавання довідок.

Дії жінки кваліфікували за ч. 3 ст. 358 КК України (підроблення офіційного документа, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб). Вона уклала угоду про визнання винуватості. Кримінальні провадження стосовно інших учасників розглядатимуть окремо, коли встановлять їхні імена.

Суд призначив жінці штраф у розмірі 34 тисяч гривень. Ще 19 тисяч стягнули в дохід держави за проведення експертиз.

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