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В Луцке суд наказал замдиректора автошколы, которая выписывала водителям медицинские справки

09:40, 15 января 2025
Женщина получила 34 тысяч гривен штрафа.
В Луцке суд наказал замдиректора автошколы, которая выписывала водителям медицинские справки
Иллюстративное фото, источник - poltava.to
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В Луцке заместитель директора автошколы вносила ложные данные в медицинские справки. Женщина получила 34 тысяч гривен штрафа. Приговор по делу №161/19698/24 вынес Луцкий горрайонный суд Волынской области.

В материалах дела указывается, что женщина работала в должности заместителя директора одной из автошкол. В сентябре 2022 г. она получила утвержденные бланки медицинских справок, а также печать и штамп.

Разрешения осуществлять хозяйственную деятельность, связанную с предоставлением услуг по медицинской практике, у женщины не было. Однако она вносила сведения о пригодности к управлению транспортными средствами лиц, намеревавшихся стать студентами автошколы.

Информация не соответствовала действительности, ведь тщательного медосмотра лица не проходили. К февралю 2024 года в материалах дела отмечено более десятка случаев выдачи справок.

Действия женщины квалифицировали по ч. 3 ст. 358 УК Украины (подлог официального документа, совершенный повторно, по предварительному сговору группой лиц). Она заключила соглашение о признании виновности. Уголовные производства по другим участникам будут рассматриваться отдельно, когда установят их имена.

Суд назначил женщине штраф в размере 34 тысячи гривен. Еще 19 тысяч взыскали в доход государства за проведение экспертиз.

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