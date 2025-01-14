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За год в Киеве демонтировали более 26 тысяч незаконных рекламных конструкций

22:54, 14 января 2025
Лидером по количеству демонтированных конструкций стал Дарницкий район.
За год в Киеве демонтировали более 26 тысяч незаконных рекламных конструкций
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В 2024 году в столице было демонтировано более чем 26 тысяч незаконных рекламных конструкций. Об этом сообщили в КГГА.

Лидером по количеству демонтированных конструкций – 4 640 единиц – стал Дарницкий район. В КГГА объясняют это тем, что именно в этом районе фиксировали наибольшее количество незаконно установленных рекламных объектов и вывесок. Вторым по количеству демонтажей стал Шевченковский район – 3 667 конструкций.

Меньше всего демонтажей проведено в Печерском районе. В то же время этот район имеет самый высокий процент законно размещенных рекламных конструкций и вывесок среди всех районов столицы.

За отчетный период было подано 2 426 сообщений о новых вывесках. Половина из них отвечала требованиям, остальные вернули на доработку.

Также более 700 разрешений аннулировали по заявлениям владельцев.

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Киев КГГА

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