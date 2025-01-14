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В Киеве мужчина во время прогулки обнаружил похожий на гранату предмет, фото

22:36, 14 января 2025
Сообщение об обнаружении опасного предмета поступило в Днепровском районе.
В Киеве мужчина во время прогулки обнаружил похожий на гранату предмет, фото
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В Патрульной полиции Киеве сообщают о том, что горожане продолжают обнаруживать опасные находки. Так, на днях на линию 112 поступило сообщение об обнаружении опасного предмета в Днепровском районе. Заявитель рассказал, что обнаружил возможный боеприпас во время прогулки.

Инспекторы обеспечили охрану места происшествия и вызвали следователей и взрывотехников.

Как действовать, если обнаружили взрывоопасные предметы:

  • ни при каких обстоятельствах не прикасайтесь и не приближайтесь к ним;
  • сообщите о находке на спецлинию 112;
  • до приезда полиции не допускайте других лиц к месту обнаружения подозрительных предметов;
  • немедленно прекратите любые работы в районе обнаружения взрывоопасных предметов.

На фото полиции видно, что находка валяется на земле у цветов и стены.

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полиция Киев боеприпасы

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