В Ирпене на Киевщине женщина выпала из окна дома на аптеку

Женщина упала на аптеку, которая находится на первом этаже 9-этажного дома.

На Киевщине женщина выпала с 4 этажа жилого дома и упала на крышу аптеки. Об этом сообщили в ГСЧС Украина.

Событие произошло в городе Ирпень 14 января.

Женщина, 1960 года рождения, упала на аптеку, которая находится на первом этаже 9-этажного дома.

С помощью носилок спасатели транспортировали пострадавшую в автомобиль экстренной медицинской помощи и госпитализировали ее в больницу.

Обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливают правоохранители.

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