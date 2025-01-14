В Ирпене на Киевщине женщина выпала из окна дома на аптеку

На Киевщине женщина выпала с 4 этажа жилого дома и упала на крышу аптеки. Об этом сообщили в ГСЧС Украина.
Событие произошло в городе Ирпень 14 января.
Женщина, 1960 года рождения, упала на аптеку, которая находится на первом этаже 9-этажного дома.
С помощью носилок спасатели транспортировали пострадавшую в автомобиль экстренной медицинской помощи и госпитализировали ее в больницу.
Обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливают правоохранители.
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