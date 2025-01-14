Правительство утвердило перечень должностей госслужащих, которые обязаны знать английский

Правительство утвердило перечень должностей госслужбы категорий «Б» и «В», кандидаты на занятие которых обязаны владеть английским языком.
Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
«Утвержден, согласно ЗУ "О применении английского языка в Украине", перечень должностей государственной службы категорий "Б" и "В", кандидаты на занятие которых обязаны владеть английским языком», - говорится в сообщении.
Также закреплены полномочия руководителей государственной службы в государственных органах утверждать перечни должностей государственной службы категорий «Б» и «В», кандидаты на занятие которых обязаны владеть английским языком, в каждом конкретном государственном органе.
Отмечается, что этот перечень вступит в силу через четыре года со дня прекращения или отмены военного положения в Украине.
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