Уряд затвердив перелік посад держслужбовців, які зобов’язані знати англійську

Перелік набере чинності через чотири роки з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні.

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Уряд затвердив перелік посад держслужби категорій «Б» і «В», кандидати на зайняття яких зобов’язані володіти англійською мовою.

Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Затверджено, відповідно до ЗУ «Про застосування англійської мови в Україні», перелік посад державної служби категорій «Б» і «В», кандидати на зайняття яких зобов’язані володіти англійською мовою», - йдеться у повідомленні.

Також закріплено повноваження керівників державної служби в державних органах затверджувати переліки посад державної служби категорій «Б» і «В», кандидати на зайняття яких зобов’язані володіти англійською мовою, в кожному конкретному державному органі.

Зазначається, що цей перелік набере чинності через чотири роки з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні.

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