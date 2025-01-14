Уряд затвердив перелік посад держслужбовців, які зобов’язані знати англійську

Уряд затвердив перелік посад держслужби категорій «Б» і «В», кандидати на зайняття яких зобов’язані володіти англійською мовою.
Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
«Затверджено, відповідно до ЗУ «Про застосування англійської мови в Україні», перелік посад державної служби категорій «Б» і «В», кандидати на зайняття яких зобов’язані володіти англійською мовою», - йдеться у повідомленні.
Також закріплено повноваження керівників державної служби в державних органах затверджувати переліки посад державної служби категорій «Б» і «В», кандидати на зайняття яких зобов’язані володіти англійською мовою, в кожному конкретному державному органі.
Зазначається, що цей перелік набере чинності через чотири роки з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні.
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