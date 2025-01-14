ВАКС зменшив заставу і продовжив обов'язки прокурору Черкаської обласної прокуратури Грекову

Вищий антикорупційний суд зменшив розмір застави з 3 до 2,25 млн грн.

Вищий антикорупційний суд зменшив з 3 до 2,25 млн грн розмір застави і продовжив до 12 лютого строк дії обов'язків, покладених на прокурора Черкаської обласної прокуратури. Рішення ВАКС ухвалив 9 січня.

Як повідомляє Слово і діло, мова йде про прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Черкаської обласної прокуратури Антона Грекова.

Вказується, що 12 квітня ДБР затримало черкаського прокурора за підозрою у шахрайському заволодінні 41 тисячею доларів.

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