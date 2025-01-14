ВАКС уменьшил залог и продлил обязанности прокурору Черкасской областной прокуратуры Грекову

Высший антикоррупционный суд уменьшил размер залога с 3 до 2,25 млн грн.

Высший антикоррупционный суд уменьшил с 3 до 2,25 млн грн размер залога и продлил до 12 февраля срок действия обязанностей, возложенных на прокурора Черкасской областной прокуратуры. Решение ВАКС принял 9 января.

Как сообщает Слово и дело, речь идет о прокуроре отдела надзора за соблюдением законов органами, ведущими борьбу с организованной преступностью, Черкасской областной прокуратуры Антона Грекова.

Указывается, что 12 апреля ГБР задержало черкасского прокурора по подозрению в мошенническом завладении 41 тысячей долларов.

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