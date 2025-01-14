В Ірпені на Київщині жінка випала з вікна будинку на аптеку

Жінка, впала на аптеку, що знаходиться на першому поверсі 9-поверхового будинку.

На Київщині жінка випала з 4-го поверху житлового будинку та впала на дах аптеки. Про це повідомили у ДСНС Україна.

Подія сталася у місті Ірпінь 14 січня.

Жінка, 1960 року народження, впала на аптеку, що знаходиться на першому поверсі 9-поверхового будинку.

За допомогою нош рятувальники транспортували потерпілу до автомобіля екстреної медичної допомоги та госпіталізували її до лікарні.

Обставини події наразі встановлюють правоохоронці.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.