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За рік у Києві демонтували понад 26 тисяч незаконних рекламних конструкцій

22:54, 14 січня 2025
Лідером за кількістю демонтованих конструкцій став Дарницький район.
За рік у Києві демонтували понад 26 тисяч незаконних рекламних конструкцій
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У 2024 році у столиці демонтували більш ніж 26 тисяч незаконних рекламних конструкцій. Про це повідомили у КМДА.

Лідером за кількістю демонтованих конструкцій – 4 640 одиниць – став Дарницький район. У КМДА пояснюють це тим, що саме в цьому районі фіксували найбільшу кількість незаконно встановлених рекламних об’єктів і вивісок. Другим за кількістю демонтажів став Шевченківський район – 3 667 конструкцій.

Найменше демонтажів проведено в Печерському районі. Водночас цей район має найвищий відсоток законно розміщених рекламних конструкцій та вивісок серед усіх районів столиці.

За звітний період було подано 2 426 повідомлень щодо нових вивісок. Половина з них відповідала вимогам, решту повернули на доопрацювання.

Також понад 700 дозволів анулювали за заявами власників.

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Київ КМДА

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