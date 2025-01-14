В Бразилии ученикам запретили пользоваться мобильными телефонами в школах

Закон предусматривает, чтобы учащиеся использовали телефоны только в случаях чрезвычайных ситуаций и опасностей, в образовательных целях или если они имеют инвалидность и нуждаются в этом.

В Бразилии запретили ученикам пользоваться смартфонами в школах. Соответствующий закон подписал президент Инасиу Лула да Силва 13 января. Об этом сообщает Associated Press.

Этот шаг повлияет на учащихся начальных и средних школ по всей стране, закон начнет дети с февраля.

Он предполагает, чтобы учащиеся использовали такие устройства только в случаях чрезвычайных ситуаций и опасностей, в образовательных целях или если они имеют инвалидность и нуждаются в этом.

В мае ведущий аналитический центр и университет Fundacao Getulio Vargas заявил, что в Бразилии больше смартфонов, чем людей: 258 миллионов устройств на 203 миллиона бразильцев.

Местные исследователи рынка заявили в прошлом году, что бразильцы проводят перед экранами 9 часов и 13 минут в день, что является одним из самых высоких показателей в мире.

Министр образования Камило Сантана заявил журналистам, что дети выходят в интернет в раннем возрасте, что усложняет родителям отслеживание того, что они делают.

Законопроект получил редкую поддержку по всему политическому спектру как со стороны союзников левого Лулы, так и со стороны его ультраправого оппонента, бывшего президента Жаира Болсонара.

Многие родители и студенты тоже одобрили этот шаг. Опрос, опубликованный в октябре бразильской социологической компанией Datafolha, показал, что около двух третей респондентов поддерживают запрет на использование смартфонов детьми и подростками в школах. Более трех четвертей сказали, что эти устройства приносят их детям больше вреда, чем пользы.

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