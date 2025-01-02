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Чи звільняються від військового збору ФОПи-платники єдиного податку І та ІІ груп на час хвороби чи лікарняного

20:47, 2 січня 2025
Такі підприємці звільняються від сплати військового збору протягом одного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби.
Чи звільняються від військового збору ФОПи-платники єдиного податку І та ІІ груп на час хвороби чи лікарняного
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Державна податкова служба розповіла, чи звільняються від сплати військового збору ФОПи - платники єдиного податку 1 та 2 груп на час хвороби чи лікарняного.

Відповідно до п.п. 1.13 п. 16 прим. 1 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI фізичні особи – підприємці – платники єдиного податку першої та другої групи, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати військового збору протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої витягом з Електронного реєстру листків непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.

Інформація про період щорічної відпустки і терміни тимчасової втрати працездатності з обов’язковим доданням витягу з Електронного реєстру листків непрацездатності подається за заявою у довільній формі, яка подається відповідно до п.п. 298.3.2 п. 298.3 ст. 298 ПКУ.

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