Дитина померла від опіків, бо їй не надали вчасно медичну допомогу — судили батьків за злісне невиконання батьківських обов’язків

Дитина перекинула на себе тарілку супу з окропом, але батьки не звернулися до лікарів.

Юр’ївським районним судом Дніпропетровської області розглянуто кримінальне провадження за обвинуваченням мешканців одного із сіл Павлоградського район, у вчиненні злочину, передбаченого ст. 166 КК України (злісне невиконання батьками встановлених законом обов'язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки) та ухвалено вирок. Про це повідомляє пресслужба суду.

За обставинами справи:

18 серпня мати дитини, злісно ухиляючись від виконання покладених на неї законодавством обов`язків по догляду за дитиною, залишила без нагляду свою малолітню доньку, внаслідок чого та, перебуваючи на подвір’ї вищезазначеного домоволодіння без нагляду дорослих та позбавлена можливості вжити заходів до самозбереження через малолітство, з власної необережності, отримала опіки грудної клітини та лівої верхньої кінцівки внаслідок перекидання на себе тарілки супу з окропом, котрий залишила мати.

Обвинувачена почула плач дитини і повернулась на подвір`я, де виявила свою доньку, у якої було обпечене тіло, а саме грудна клітина та ліва верхня кінцівка. Злісно ухиляючись від виконання покладених на обвинувачену законодавством обов`язків по догляду за дитиною, остання не вжила жодних заходів для виклику медичних працівників і надання дитині медичної допомоги та для госпіталізації дитини до медичного закладу, зайнялася самостійним лікуванням, що призвело до ускладнення травми, з-поміж інших периваскулярні мікрогеморагії в речовині головного мозку та набряк речовини головного мозку. Описані патологічні зміни є наслідком дії термічного агенту - окропу - на тіло дитини, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді смерті дитини в реанімаційному відділенні КП «Регіональний медичний центр родинного здоровʼя» ДОР».

В подальшому, в цей же день, батько побачив свою доньку та проігнорував отримані нею тілесні ушкодження, не прийняв жодних мір та заходів з метою виклику медичних працівників для надання дитині медичної допомоги та госпіталізації останньої до медичного закладу, та, вирішивши зайнятися самостійним лікуванням постраждалої дитини (для цього застосовували виготовлену вдома мазь) допустив ускладнення отриманих дитиною травм.

Вказані тяжкі наслідки (травми перераховані вище) перебувають у прямому причинному зв`язку між діями, бездіяльністю обвинувачених, які полягають у тому, що вони, продовжуючи ігнорувати виконання своїх батьківських обов`язків щодо піклування про здоров`я своєї дитини, своєчасно не звернулися, хоча могли і мали реальну можливість це зробити, за необхідною медичною допомогою, котра б могла відвернути тяжкі наслідки у вигляді смерті дитини.

За результатами розгляду справи:

Батьків визнано винними у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.166 КК України та призначено, кожному, покарання у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки. На підставі ст. 75 КК України звільнено від відбування призначеного покарання з іспитовим строком 3 (три) роки, з покладенням обов’язків згідно ст.76 КК України.

Вирок набрав законної сили та міститься в Єдиному реєстрі судових рішень за № 198/471/24.

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