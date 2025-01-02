У Чернігові затримали чоловіка, який під час хвилини мовчання вигукнув слова на підтримку ворога

Йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

У Чернігові затримали чоловіка, який під час хвилини мовчання біля стели загиблим захисникам вигукнув слова на підтримку РФ. Про це повідомляє поліція регіону.

Вказується, що інцидент стався 1 січня.

«О 9-й ранку у Чернігові біля меморіальної стели загиблим Героям відбувалося традиційне вшанування пам’яті полеглих захисників хвилиною мовчання за участю місцевої влади, військових та поліцейських. У цей час на самокаті проїжджав чоловік, який вигукнув слова на підтримку країни-агресора та нецензурні висловлювання в бік присутніх», - розповіли правоохоронці.

Поліцейські встановили особу зловмисника та затримали його на одній з вулиць міста. Правопорушником виявився 41-річний чернігівець. Йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Відкрито провадження за частиною 1 статті 436-2 КК України – «Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників».

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