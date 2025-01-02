В Чернигове задержан мужчина, который во время минуты молчания воскликнул слова в поддержку врага

Ему грозит до трех лет лишения свободы.

В Чернигове задержан мужчина, который во время минуты молчания у стелы погибшим защитникам воскликнул слова в поддержку РФ. Об этом сообщает полиция региона.

Указывается, что инцидент произошел 1 января.

«В 9 утра в Чернигове у мемориальной стелы погибшим Героям происходило традиционное чествование памяти павших защитников минутой молчания с участием местных властей, военных и полицейских. В это время на самокате проезжал мужчина, воскликнувший слова в поддержку страны-агрессора и нецензурные высказывания в сторону присутствующих», - рассказали правоохранители.

Полицейские установили личность злоумышленника и задержали его на одной из улиц города. Правонарушителем оказался 41-летний черниговец. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Открыто производство по части 1 статьи 436-2 УК Украины – «Оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников».

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