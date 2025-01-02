Практика судов
  1. В Украине

В Чернигове задержан мужчина, который во время минуты молчания воскликнул слова в поддержку врага

12:54, 2 января 2025
Ему грозит до трех лет лишения свободы.
В Чернигове задержан мужчина, который во время минуты молчания воскликнул слова в поддержку врага
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Чернигове задержан мужчина, который во время минуты молчания у стелы погибшим защитникам воскликнул слова в поддержку РФ. Об этом сообщает полиция региона.

Указывается, что инцидент произошел 1 января.

«В 9 утра в Чернигове у мемориальной стелы погибшим Героям происходило традиционное чествование памяти павших защитников минутой молчания с участием местных властей, военных и полицейских. В это время на самокате проезжал мужчина, воскликнувший слова в поддержку страны-агрессора и нецензурные высказывания в сторону присутствующих», - рассказали правоохранители.

Полицейские установили личность злоумышленника и задержали его на одной из улиц города. Правонарушителем оказался 41-летний черниговец. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Открыто производство по части 1 статьи 436-2 УК Украины – «Оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Национальная полиция полиция Чернигов задержание

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Правительство утвердило положение о Комиссии по рассмотрению жалоб на ненадлежащие условия содержания в СИЗО и колониях

Урегулирован порядок создания и подачи жалоб в Комиссию по рассмотрению жалоб на ненадлежащие условия содержания в учреждениях для предварительного заключения и учреждениях исполнения наказаний.

Как хотят реформировать юридическое образование и спасти его от упадка – получать юридическое образование должны только мотивированные и подготовленные граждане

Авторы Концепции реформы юридического образовования считают, что большинство из 100 тысяч соискателей высшего юридического образования даже не понимают, для чего они вообще учатся – кризис стал «общенациональным».

Кабмин утвердил новую схему окладов госслужащих на 2025 год

Фактически правительство изменило только год в названии постановления – вместо 2024 указан 2025 год.

Мужчинам 18-25 лет, проходившим военную службу по контракту, для пересечения границы нужно иметь справку командира или руководителя ТЦК

Кабмин установил, как осуществляется пропуск через границу мужчин 18-25 лет, проходивших службу на контракте.

Кабмин зарегистрировал законопроект об исключении истечения сроков досудебного расследования после уведомления о подозрении как основания для закрытия производства

Как отмечает министр юстиции Ольга Стефанишина, это необходимо в рамках выполнения Украиной обязательств перед международными партнерами.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Макаренко
    Ірина Макаренко
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва
  • Сергій Колодяжний
    Сергій Колодяжний
    суддя Залізничного районного суду м. Львова