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Гражданам, имеющим доступ к режимной территории Правительственного квартала, необходимо обновить свои данные — УГО

10:13, 2 января 2025
С февраля вступают в силу обновленные списки доступа к режимной территории «Правительственный квартал».
Гражданам, имеющим доступ к режимной территории Правительственного квартала, необходимо обновить свои данные — УГО
Фото: varta1.com.ua
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Управление государственной охраны Украины сообщило, что в связи с актуальной ситуацией безопасности и с целью предупреждения противоправных посягательств на лиц и объекты, в отношении которых осуществляется государственная охрана, гражданам, имеющим доступ к режимной территории «Правительственный квартал», необходимо обновить свои данные.

«Для этого просим:

Отправить на электронную почту Управление [email protected] письмо (заявление) о допуске к режимной территории «Правительственного квартала» (пример Заявления можно скачать по ссылке).

В заявлении обязательно укажите номер мобильного телефона для обратной связи», - говорится в сообщении.

Список необходимых документов:

- Копии документов заявителя (паспорт – все страницы, где есть информация).

- Копии документов других лиц (паспорт – все страницы, где есть информация) (при необходимости): близких лиц, совместно проживающих с заявителем, водителя, лиц, осуществляющих уход, работников и т.д.

- копии документов, подтверждающих право собственности или пользования помещением (квартирой, домом): например, выписка из Реестра, договор аренды и т.п.

- копия свидетельства о регистрации транспортного средства (при необходимости проезда).

В Управлении госохраны добавляют, что срок рассмотрения обращений составляет около двух недель.

«В случае возникновения вопросов обращайтесь по номеру горячей линии: +380 (63) 156 14 41», - говорится в заявлении.

Также там напоминают, что 1 февраля 2025 года вступают в силу обновленные списки.

«Граждане и организации, которые не успеют подать необходимые документы в установленный срок, не будут включены в обновленные списки», - говорят в УГО.

Напомним, в ночь на 1 января Россия запустила по Украине 111 дронов. Под вражеским ударом оказался и Киев. В частности, в центре столицы враг разрушил жилые дома. В Печерском районе был пожар в админздании.

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