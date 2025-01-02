Громадянам, які мають доступ до режимної території Урядового кварталу, необхідно оновити свої дані — УДО

З лютого набувають чинності оновлені списки доступу до режимної території «Урядовий квартал».

Фото: varta1.com.ua

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Управління державної охорони України повідомило, що у зв’язку з актуальною безпековою ситуацією та з метою попередження протиправних посягань на осіб та об’єкти, щодо яких здійснюється державна охорона, громадянам, які мають доступ до режимної території «Урядовий квартал», необхідно оновити свої дані.

«Для цього просимо:

Надіслати на електронну пошту Управління [email protected] лист (заяву) щодо допуску до режимної території «Урядового кварталу» (приклад Заяви можна скачати за посиланням).

У заяві обов’язково зазначте номер мобільного телефону для зворотного зв’язку», - сказано у повідомленні.

Перелік необхідних документів:

- Копії документів заявника (паспорт – усі сторінки, де є інформація).

- Копії документів інших осіб (паспорт – усі сторінки де є інформація) (у разі необхідності): близьких осіб, які спільно проживають із заявником, водія, осіб, які здійснюють догляд, працівників тощо.

- Копії документів, що підтверджують право власності або користування приміщенням (квартирою, будинком): наприклад, виписка з Реєстру, договір оренди тощо.

- Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (за умови необхідності проїзду).

У Управлінні держохорони додають, що термін розгляду звернень складає близько двох тижнів.

«У разі виникнення питань, звертайтесь за номером гарячої лінії: +380 (63) 156 14 41», - йдеться у заяві.

Також там нагадують, що 1 лютого 2025 року набувають чинності оновлені списки.

«Громадяни та організації, які не встигнуть подати необхідні документи у визначений термін, не будуть включені до оновлених списків», - кажуть у УДО.

Нагадаємо, у ніч на 1 січня Росія запустила по Україні 111 дронів. Під ворожим ударом опинився також і Київ. Зокрема, у центрі столиці ворог зруйнував житлові будинки. У Печерському районі столиці горіла покрівля адмінбудівлі.

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