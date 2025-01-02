Практика судів
  1. В Україні

Громадянам, які мають доступ до режимної території Урядового кварталу, необхідно оновити свої дані — УДО

10:13, 2 січня 2025
З лютого набувають чинності оновлені списки доступу до режимної території «Урядовий квартал».
Громадянам, які мають доступ до режимної території Урядового кварталу, необхідно оновити свої дані — УДО
Фото: varta1.com.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Управління державної охорони України повідомило, що у зв’язку з актуальною безпековою ситуацією та з метою попередження протиправних посягань на осіб та об’єкти, щодо яких здійснюється державна охорона, громадянам, які мають доступ до режимної території «Урядовий квартал», необхідно оновити свої дані.

«Для цього просимо:

Надіслати на електронну пошту Управління [email protected] лист (заяву) щодо допуску до режимної території «Урядового кварталу» (приклад Заяви можна скачати за посиланням). 

У заяві обов’язково зазначте номер мобільного телефону для зворотного зв’язку», - сказано у повідомленні.

Перелік необхідних документів:

- Копії документів заявника (паспорт – усі сторінки, де є інформація).

- Копії документів інших осіб (паспорт – усі сторінки де є інформація) (у разі необхідності): близьких осіб, які спільно проживають із заявником, водія, осіб, які здійснюють догляд, працівників тощо.

- Копії документів, що підтверджують право власності або користування приміщенням (квартирою, будинком): наприклад, виписка з Реєстру, договір оренди тощо.

- Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (за умови необхідності проїзду).

У Управлінні держохорони додають, що термін розгляду звернень складає близько двох тижнів.

«У разі виникнення питань, звертайтесь за номером гарячої лінії: +380 (63) 156 14 41», - йдеться у заяві.

Також там нагадують, що 1 лютого 2025 року набувають чинності оновлені списки.

«Громадяни та організації, які не встигнуть подати необхідні документи у визначений термін, не будуть включені до оновлених списків», - кажуть у УДО.

Нагадаємо, у ніч на 1 січня Росія запустила по Україні 111 дронів. Під ворожим ударом опинився також і Київ. Зокрема, у центрі столиці ворог зруйнував житлові будинки. У Печерському районі столиці горіла покрівля адмінбудівлі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України Київ Кабінет Міністрів України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Чоловікам 18-25 років, які проходили військову службу за контрактом, для перетину кордону потрібно мати довідку командира чи керівника ТЦК

Кабмін встановив, як здійснюється пропуск через кордон чоловіків 18-25 років, що проходили службу на контракті.

Кабмін зареєстрував законопроект про виключення закінчення строків досудового розслідування після повідомлення про підозру як підстави для закриття провадження

Як зазначає міністр юстиції Ольга Стефанішина, це необхідно в рамках виконання Україною зобов’язань перед міжнародними партнерами.

Засуджений та його родичі зможуть звертатися до Комісії зі скарг на неналежні умови тримання, яка отримає широкі повноваження – набув сили закон

До заходів запобігання триманню засуджених в неналежних умовах віднесли можливість переведення до іншої установи виконання покарань.

Представник ТЦК взяв хабар з військовозобов’язаного і отримав покарання з випробуванням – що вирішив Верховний Суд

Складається практика, за якою формальним «ухилянтам» можна призначати лише реальне позбавлення волі, а представники ТЦК, які обвинувачуються в хабарництві, можуть отримати покарання з випробуванням.

Як хочуть реформувати юридичну освіту і врятувати її від занепаду – отримувати правничу освіту мають тільки вмотивовані та підготовлені громадяни

Автори Концепції реформи правничої освіти вважають, що більшість зі 100 тисяч здобувачів вищої юридичної освіти навіть не розуміють, для чого вони взагалі навчаються – криза стала «загальнонаціональною»

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Макаренко
    Ірина Макаренко
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва
  • Сергій Колодяжний
    Сергій Колодяжний
    суддя Залізничного районного суду м. Львова