Освобождаются ли от военного сбора ФЛП-плательщики единого налога I и II групп на время болезни или больничного

Такие предприниматели освобождаются от уплаты военного сбора в течение месяца в год на время отпуска, а также за период болезни.

Государственная налоговая служба рассказала, освобождаются ли от уплаты военного сбора ФЛП - плательщики единого налога 1 и 2 групп на время болезни или больничного.

Согласно п.п. 1.13 п. 16 экз. 1 подразд. 10 разд. XX «Переходные положения» Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 г. №2755-VI физические лица – предприниматели – плательщики единого налога первой и второй группы, не использующие труд наемных лиц, освобождаются от уплаты военного сбора в течение одного календарного месяца в год на время отпуска, а также за период болезни, подтвержденной извлечением из Электронного реестра листков нетрудоспособности, если она длится 30 и больше календарных дней.

Информация о периоде ежегодного отпуска и сроках временной потери трудоспособности с обязательным добавлением выписки из Электронного реестра листков нетрудоспособности подается по заявлению в произвольной форме, которое подается в соответствии с п.п. 298.3.2 п. 298.3 ст. 298 НКУ.

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