Как ФЛП правильно платить военный сбор в 2025 году

С 1 января плательщики, находящиеся на упрощенной системе налогообложения, должны уплачивать военный сбор.

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Плательщики, которые находятся на упрощенной системе налогообложения, с 1 января должны платить военный сбор. Следовательно, в Государственной налоговой объяснили, на какие счета платить военный сбор.

В частности, для его уплаты открыты бюджетные счета:

юридическим лицам (III группа) – по коду классификации доходов бюджета 11011800 «Военный сбор, подлежащий уплате юридическими лицами, состоящими на упрощенной системе налогообложения (III группа)»;

физическим лицам – предпринимателям (плательщикам единого налога) – по коду классификации доходов бюджета 11011700 «Военный сбор, подлежащий уплате физическими лицами – предпринимателями, находящимися на упрощенной системе налогообложения».

Реквизиты указанных счетов размещены на главной странице веб-портала ГПС по ссылке – здесь.

1 января вступил в силу «корректирующий» закон №4113-IX «о стимулировании развития цифровой экономики в Украине» к закону о повышении налогов.

Также Государственная налоговая служба рассказала, освобождаются ли от уплаты военного сбора ФЛП - плательщики единого налога 1 и 2 групп на время болезни или больничного.

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