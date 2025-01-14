Оклади від 29 до 37 тис грн — АП ВАКС повідомила про наявність трьох вакантних посад

Документи на вакантні посади у АП ВАКС приймаються до 20 січня.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду повідомила про наявність трьох вакантних посад.

Відкриті вакансії:

- головного спеціаліста відділу організаційно-кадрового забезпечення діяльності Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду;

- головного спеціаліста відділу управління державним майном та організації закупівель;

- головного спеціаліста відділу документообігу (канцелярія), судової статистики та узагальнення судової практики

«Чекаємо на ваші резюме із зазначенням у темі листа посади до 17:00 20 січня 2025 року включно на адресу електронної пошти: [email protected]

Після опрацювання резюме повідомлення про запрошення на співбесіду будуть надіслані відібраним учасникам», - йдеться у повідомленні.

Також у АП ВАКС зазначили, що призначення на посаду відбувається без конкурсного відбору, обов’язковість якого передбачена законом, на період дії воєнного стану на строк до призначення на цю посаду переможця конкурсу або до спливу 12 місяців із дня припинення чи скасування воєнного стану.

Раніше ми писали, що ВАКС шукає головного спеціаліста із координації внутрішнього контролю.

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