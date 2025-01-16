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Суд защитил права мобилизованного учителя, которому не выплачивали зарплату по основному месту работы

21:45, 16 января 2025
Суд обязал отдел образования выплатить задолженность по уплате среднего заработка учителю за время несения им военной службы по мобилизации.
Суд защитил права мобилизованного учителя, которому не выплачивали зарплату по основному месту работы
Иллюстративное фото, источник - nus.org.ua
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В Житомирской области суд защитил права мобилизованного учителя, которому не выплачивали зарплату по основному месту работы. Решение по делу №274/8084/24 принял Бердичевский горрайонный суд Житомирской области.

В частности, суд обязал отдел образования, молодежи и спорта Гришковецкой поселкового совета начислить и выплатить задолженность по уплате среднего заработка учителю за время несения им военной службы по мобилизации.

В материалах дела указывается, что военнослужащий обратился в суд с гражданским иском. До полномасштабного вторжения России в Украину он преподавал музыку в двух школах Гришковецкой ОТГ, а в феврале 2022 года был мобилизован.

Согласно закону, за ним сохранялось место работы, должность и средний заработок. Однако с июля 2022 года выплату отменили в соответствии с Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по оптимизации трудовых отношений» № 2352-IX от 01.07.2022 г., поэтому отдел образования, молодежи и спорта Гришковецкого поселкового совета прекратил начисление среднего заработного платы работнику, выдав соответствующий приказ. Педагог обратился с иском об отмене такого приказа, а также о начислении и выплате задолженности по заработку. Ответчик полностью признал исковые требования.

Рассмотрев гражданское дело, суд пришел к выводу, что поскольку истец к прохождению военной службы по призыву во время мобилизации работал педагогическим работником, исходя из положений части второй статьи 39 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», части второй статьи 57 Закона Украины «Об образовании», в редакции на время спорных правоотношений, должен сохраняться его средний заработок, поскольку специальная норма (ч. 2 ст. 57 Закона Украины «Об образовании»), принятая ранее, имеет преимущество над общим (ч. 3 ст. 119 КЗоТ) нормой, принятой позже, и не может быть ею упразднена.

Решение суда еще не вступило в силу и может быть обжаловано в течение 30 дней.

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