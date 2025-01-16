Суд обязал отдел образования выплатить задолженность по уплате среднего заработка учителю за время несения им военной службы по мобилизации.

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В Житомирской области суд защитил права мобилизованного учителя, которому не выплачивали зарплату по основному месту работы. Решение по делу №274/8084/24 принял Бердичевский горрайонный суд Житомирской области.

В частности, суд обязал отдел образования, молодежи и спорта Гришковецкой поселкового совета начислить и выплатить задолженность по уплате среднего заработка учителю за время несения им военной службы по мобилизации.

В материалах дела указывается, что военнослужащий обратился в суд с гражданским иском. До полномасштабного вторжения России в Украину он преподавал музыку в двух школах Гришковецкой ОТГ, а в феврале 2022 года был мобилизован.

Согласно закону, за ним сохранялось место работы, должность и средний заработок. Однако с июля 2022 года выплату отменили в соответствии с Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по оптимизации трудовых отношений» № 2352-IX от 01.07.2022 г., поэтому отдел образования, молодежи и спорта Гришковецкого поселкового совета прекратил начисление среднего заработного платы работнику, выдав соответствующий приказ. Педагог обратился с иском об отмене такого приказа, а также о начислении и выплате задолженности по заработку. Ответчик полностью признал исковые требования.

Рассмотрев гражданское дело, суд пришел к выводу, что поскольку истец к прохождению военной службы по призыву во время мобилизации работал педагогическим работником, исходя из положений части второй статьи 39 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», части второй статьи 57 Закона Украины «Об образовании», в редакции на время спорных правоотношений, должен сохраняться его средний заработок, поскольку специальная норма (ч. 2 ст. 57 Закона Украины «Об образовании»), принятая ранее, имеет преимущество над общим (ч. 3 ст. 119 КЗоТ) нормой, принятой позже, и не может быть ею упразднена.

Решение суда еще не вступило в силу и может быть обжаловано в течение 30 дней.

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