Суд зобов′язав відділ освіти виплатити заборгованість зі сплати середнього заробітку учителю за час несення ним військової служби по мобілізації.

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На Житомирщині суд захистив права мобілізованого вчителя, якому не виплачували зарплату за основним місцем роботи. Рішення у справі №274/8084/24 ухвалив Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області.

Зокрема, суд зобов′язав відділ освіти, молоді та спорту Гришковецької селищної ради нарахувати та виплатити заборгованість зі сплати середнього заробітку учителю за час несення ним військової служби по мобілізації.

У матеріалах справи вказується, що військовослужбовець звернувся до суду з відповідним цивільним позовом. До повномасштабного вторгнення рф в Україну він викладав музику у двох школах Гришковецької ОТГ, а у лютому 2022 року був мобілізований.

Згідно закону за ним зберігалося місце роботи, посада і середній заробіток. Проте з липня 2022 року виплату скасували відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин» № 2352-IX від 01.07.2022 р., тож відділ освіти, молоді та спорту Гришковецької селищної ради припинив нарахування середньої заробітної плати працівнику, видавши відповідний наказ. Педагог звернувся із позовом про скасування такого наказу, а також про нарахування та виплату заборгованого заробітку. Відповідач повністю визнав позовні вимоги.

Розглянувши цивільну справу, суд дійшов висновку, що оскільки позивач до проходження військової служби за призовом під час мобілізації працював педагогічним працівником, виходячи із положень частини другої статті 39 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу», частини другої статті 57 Закону України «Про освіту», в редакції на час спірних правовідносин, мав зберігатися його середній заробіток, оскільки спеціальна норма (ч. 2 ст. 57 Закону України «Про освіту»), прийнята раніше, має перевагу над загальною (ч. 3 ст. 119 КЗпП) нормою, яка прийнята пізніше, і не може бути нею скасована.

Рішення суду ще не набрало чинності та може бути оскаржене протягом 30 днів.