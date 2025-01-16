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Суд в Германии подчеркнул, что популярный «дубайский шоколад» должен быть только из Дубая

17:27, 16 января 2025
Продукт может называться «дубайский шоколад» только если он был произведен в Дубае или имеет любую другую географическую связь с ОАЭ.
Суд в Германии подчеркнул, что популярный «дубайский шоколад» должен быть только из Дубая
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В Германии суд принял решение, по которому «дубайским шоколадом» можно называть только те сладости, которые непосредственно изготовленные в Дубае. Об этом сообщает DPA.

Как известно, особенностью этого популярного продукта является начинка из фисташки и хрустящего теста катаифи.

Речь идет, в частности, о шоколадных конфетах «Alyan Dubai Handmade Chocolate» немецкой сети магазинов-дискаунтеров Aldi Süd, которые мгновенно стали хитом продаж после появления на прилавках магазинов.

Окружной суд Кельна вынес Aldi Süd временный запрет на продажу сладостей из-за того, что конфеты на самом деле производятся в Турции.

Суд подчеркнул, что продукт может называться «Дубайский шоколад» только если он был произведен в Дубае или имеет какую-либо другую географическую связь с ОАЭ.

Издание указывает, что иск подал импортер кондитерских изделий Андреас Вильмерс, продающий в Германии шоколад производимой в Дубае марки Fex.

В случае повторного нарушения Aldi Süd грозит штраф.

Интересно, что кроме Aldi Süd, Вильмерс также вынес юридические предупреждения сети дискаунтеров Lidl и производителю кондитерских изделий Lindt по той же причине.

Компания Lindt в свою очередь ответила и заявила, что термин «дубайский шоколад» - это лишь название шоколадных сладостей с начинкой из фисташковой пасты и теста катаифи, а не изготавливаемого в Дубае шоколада.

В то же время федеральная ассоциация немецкой кондитерской промышленности заявила, что «дубайский шоколад» может производиться в любой точке мира.

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