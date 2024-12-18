У Європі зростає контрабанда дубайського шоколаду через його популярність

Його особливість — начинка з фісташки та хрусткого тіста катаїфі.

У соцмережах зросла зросла популярність дубайського шоколаду. Його особливість — начинка з фісташки та хрусткого тіста катаїфі.

Зокрема, солодощі стали трендом у TikTok, через що люди годинами стояли в чергах у магазини або стежили за його наявністю в інтернет-магазинах.

Через надмірну популярність у Європі збільшується контрабанда дубайського шоколаду. Про це повідомляє The European Correspondent.

За останні місяці на австрійському кордоні митники двічі затримували контрабандистів дубайського шоколаду, його загальна вартість — приблизно €52 тисячі.

Так, у жовтні 2024 року на австрійсько-угорському кордоні затримали вантажівку з незадекларованим шоколадом, а в листопаді — знову. Тоді вилучили 2 540 упаковок шоколаду, кожна вагою 250 грамів — вартість партії оцінили у €52 тисячі. Тобто 100 грамів такого шоколаду коштують €10, але в магазинах його найчастіше продають ще дорожче.

Тоді ж німецькі митники затримали 31-річного чоловіка, який намагався вивезти зі Швейцарії 45 кілограмів дубайського шоколаду.

Експерти повʼязують успіх дубайського шоколаду з тим, що він візуально гарний. А ще його не так просто купити, що ще більше підвищує популярність у мережі. Також фісташкова начинка з тістом катаїфі показує зростаючу популярність близькосхідної кухні в Європі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.