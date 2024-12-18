В Европе растет контрабанда дубайского шоколада из-за его популярности

Его особенность – начинка из фисташки и хрустящего теста катаифи.

В соцсетях возросла возросшая популярность дубайского шоколада. Его особенность – начинка из фисташки и хрустящего теста катаифи.

В частности, сладости стали трендом в TikTok, поэтому люди часами стояли в очередях в магазины или следили за его наличием в интернет-магазинах.

Из-за чрезмерной популярности в Европе увеличивается контрабанда дубайского шоколада. Об этом сообщает The European Correspondent.

За последние месяцы на австрийской границе таможенники дважды задерживали контрабандистов дубайского шоколада, его общая стоимость — около 52 тысяч евро.

Так, в октябре 2024 года на австрийско-венгерской границе был задержан грузовик с незадекларированным шоколадом, а в ноябре — снова. Тогда изъяли 2540 упаковок шоколада, каждая весом 250 граммов — стоимость партии оценили в €52 тысячи. То есть 100 граммов такого шоколада стоят €10, но в магазинах его чаще всего продают еще дороже.

Тогда же немецкие таможенники задержали 31-летнего мужчину, пытавшегося вывезти из Швейцарии 45 килограммов дубайского шоколада.

Эксперты связывают успех дубайского шоколада с тем, что он визуально хорош. А еще его не так-то просто купить, что еще больше повышает популярность в сети. Также фисташковая начинка с тестом катаифи показывает растущую популярность ближневосточной кухни в Европе.

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