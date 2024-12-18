В Украине отмечают День военной контрразведки СБУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поздравил с Днем военной контрразведки СБУ.

В Украине 18 декабря отмечается День военной контрразведки Службы безопасности Украины. Праздник был установлен 18 декабря 1991 указом президента Леонида Кравчука. Этот указ положил начало военной контрразведке в независимой Украине и заложил основу для профессионального праздника.

Этот профессиональный праздник посвящен сотрудникам, занимающимся защитой национальной безопасности Украины в военной сфере.

Во время полномасштабного вторжения РФ военная контрразведка СБУ достигла значительных успехов в сфере обороны государства. Они разоблачили многочисленных шпионов, вражеских агентов, участников незаконных вооруженных формирований.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поздравил военных контрразведчиков с профессиональным праздником.

"Именно Вы - на передовой невидимого фронта, где нужно обнаруживать шпионов, диверсантов, предателей и давать им жесткий отпор. Решительные действия военной контрразведки, ее патриотизм и профессионализм - обязательная составляющая национальной безопасности и победы Украины", - написал Главнокомандующий в Телеграм.

Сырский подчеркнул, "что в это непростое время, когда наша армия ведет борьбу за независимость Украины, ваша роль особенно важна".

"Спасибо за бдительность и верность присяге. За каждый сорванный план коварного российского агрессора. За спасенные жизни наших военных и гражданских граждан. Желаю вам несгибаемого духа, крепкого здоровья, вдохновения и новых достижений", - добавил Александр Сырский.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.