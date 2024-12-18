В правительственном квартале Киева проводят мероприятия по безопасности — возможны ограничения проезда и проверка документов

Мероприятия по безопасности проходят во взаимодействии с Управлением государственной охраны, Национальной полицией и Военной службой правопорядка ВСУ.

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Служба безопасности Украины сообщила, что 18 декабря проводит плановые контрразведывательные (безопасные) мероприятия в Печерском районе Киева, в частности, в правительственном квартале. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что мероприятия проходят во взаимодействии с Управлением государственной охраны Украины, Национальной полицией и Военной службой правопорядка ВСУ.

«Цель - проверка контрдиверсионной защиты государственных объектов, а также усиление безопасности жителей столицы и лиц, в отношении которых осуществляется госохрана», - заявили в спецслужбе.

При непосредственном участии представителей Управления госохраны силовики:

▪ производят осмотр территории и отдельных помещений (помещения, офисы, места общего пользования многоквартирных жилых домов, заведения сферы общественного обслуживания и т.п.) для выявления запрещенных к обращению предметов;

▪ осуществляют проверку граждан, находящихся на территории правительственного квартала Киева.

В СБУ подчеркнули, что меры безопасности проходят с учетом правового режима военного положения.

Во время их проведения возможны ограничения прохода и проезда по улицам столицы, проверка документов граждан и досмотр автомобилей.

«СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность, соблюдать режим комендантского часа.

Отмечаем, что в своей деятельности Служба безопасности соблюдает принцип законности, конституционной неприкосновенности прав и свобод граждан», - добавили в СБУ.

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