В урядовому кварталі Києва проводять безпекові заходи — можливі обмеження проїзду та перевірка документів

Безпекові заходи відбуваються у взаємодії з Управлінням державної охорони, Національною поліцією та Військовою службою правопорядку ЗСУ.

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Служба безпеки України повідомила, що 18 грудня проводить планові контррозвідувальні (безпекові) заходи в Печерському районі Києва, зокрема в урядовому кварталі. Про це поінформували у пресслужбі відомства.

Зазначається, що заходи відбуваються у взаємодії з Управлінням державної охорони України, Національною поліцією та Військовою службою правопорядку ЗСУ.

«Мета – перевірка контрдиверсійного захисту державних об’єктів, а також посилення безпеки мешканців столиці та осіб, стосовно яких здійснюється держохорона», - заявили у спецслужбі.

За безпосередньої участі представників Управління держохорони силовики:

▪ проводять огляд території та окремих приміщень (помешкання, офіси, місця загального користування багатоквартирних житлових будинків, заклади сфери громадського обслуговування тощо) для виявлення заборонених до обігу предметів;

▪ здійснюють перевірку громадян, які перебувають на території урядового кварталу Києва.

У СБУ наголосили, що безпекові заходи відбуваються з урахуванням правового режиму воєнного стану.

Під час їх проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями столиці, перевірка документів громадян та огляд автомобілів.

«СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години.

Наголошуємо, що у своїй діяльності Служба безпеки дотримується принципу законності, конституційної недоторканності прав і свобод громадян», - додали у СБУ.

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