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В Україні відзначають День військової контррозвідки СБУ

10:21, 18 грудня 2024
Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський привітав із Днем військової контррозвідки СБУ.
В Україні відзначають День військової контррозвідки СБУ
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В Україні 18 грудня відзначають День військової контррозвідки Служби безпеки України. Свято було встановленено 18 грудня 1991 року указом президента Леоніда Кравчука. Цей указ поклав початок військовій контррозвідці в незалежній Україні та заклав основу для професійного свята.

Це професійне свято присвячене співробітникам, які займаються захистом національної безпеки України у військовій сфері. 

Під час повномасштабного вторгнення РФ, військова контррозвідка СБУ досягла значних успіхів у сфері оборони держави. Вони викрили численних шпигунів, ворожих агентів, учасників незаконних збройних формувань.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський привітав військових контррозвідників із професійним святом.

"Саме Ви — на передовій невидимого фронту, де потрібно виявляти шпигунів, диверсантів, зрадників та давати їм жорстку відсіч. Рішучі дії військової контррозвідки, її патріотизм і професіоналізм — обов’язкова складова національної безпеки та перемоги України", - написав Головнокомандувач у Телеграм.

Сирський наголосив, "що в цей непростий час, коли наша армія веде боротьбу за незалежність України, ваша роль є особливо важливою".

"Дякую за пильність і вірність присязі. За кожен зірваний план підступного російського агресора. За врятовані життя наших військових та цивільних громадян. Бажаю вам незламного духу, міцного здоров'я, наснаги та нових здобутків", - додав Олександр Сирський.

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