Техосмотр стоит пройти заблаговременно, чтобы не платить двойную цену – что знать, если собираетесь пересечь границу на авто

Компании по техосмотру, которые работают возле границы, завышают стоимость вдвое, поэтому водителям, которые собираются в Молдову и страны ЕС, в частности, в Румынию, стоит позаботиться об этом заранее.

Как 16 января сообщила Государственная пограничная служба, в действие вступила норма, обязывающая водителей иметь действующие сертификаты технического осмотра транспортного средства во время въезда на территорию Молдовы (требование Правил дорожного движения, утвержденных Постановлением Правительства от 13.05.2009 №3). В случае отсутствия этого документа, пограничники Республики Молдова будут отказывать в пропуске транспортных средств на территорию своей страны.

Впрочем, новые правила касаются не только Молдовы, но и некоторых стран ЕС.

В частности, с 15 августа 2024 г. въезд в Румынию на собственном транспорте проходит по новым требованиям от румынской пограничной службы. Теперь от украинских водителей требуют иметь специальный сертификат, свидетельствующий о прохождении технического осмотра автомобиля.

Водителю следует заблаговременно позаботиться о том, чтобы пройти техосмотр на территории Украины, а не в последний момент у границы. Ведь стоимость прохождения техосмотра «здесь и сейчас» у границы будет в 2-3 раза дороже – такие компании работают по завышенным ценам.

В целом, технический осмотр транспортного средства является одним из системных требований, позволяющих автомобилю или мотоциклу ездить по дорогам Европейского Союза. При этом законодательство ЕС не предусматривает возможности проведения техосмотра вне страны регистрации.

Автомобили с украинскими номерами рассматриваются как транспортные средства международного движения и должны отвечать общим требованиям Конвенции о дорожном движении 1968 года, прямо не регулирующей технические осмотры. Вместе с тем Украина является подписантом Венской конвенции, поэтому компетентное лицо за рубежом во время осмотра может оценить оснащение транспортного средства в соответствии с реестром национального законодательства о дорожном движении.

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