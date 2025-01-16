В 2024 году ВСП внес Владимиру Зеленскому представления о назначении 471 судьи

Всего в прошлом году приняли присягу украинскому народу и получили полномочия 385 судей.

Высший совет правосудия сообщил, что в течение 2024 года принял решение о внесении Президенту Украины Владимиру Зеленскому представления о назначении на должности 471 судьи в местные суды, из них:

в местные общие суды - 412 судей;

в местные административные суды – 31 судья;

в местные хозяйственные суды - 28 судей.

Также ВСП напомнил, что в течение 2024 года приняли присягу украинскому народу и получили полномочия 385 судей.

Ранее сообщалось, что ВСП внесет Зеленскому представление о назначении 5 судей в местные суды.

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