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Правоохранитель из Черновцов за 6 тысяч евро лично сопровождал мужчин до границы с Румынией

20:52, 16 января 2025
ГБР завершило расследование в отношении правоохранителя из Буковины, который организовал канал нелегальной переправки в Румынию.
Правоохранитель из Черновцов за 6 тысяч евро лично сопровождал мужчин до границы с Румынией
Фото: ГБР
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Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в отношении правоохранителя из Черновицкой области, который организовал незаконную переправку мужчин в Румынию. Обвинительный акт направлен в суд. Об этом сообщили в ГБР.

С июля 2024 года полицейский помогал военнообязанным нелегально пересекать государственную границу. Он встречал «клиентов» в определенных местах, а на собственном авто довозил их до села, которое граничит с Румынией. Далее он лично перевел мужчин через лес. Стоимость услуги составляла 6 тыс. евро с человека.

15 сентября 2024 года правоохранителя задержали «на горячем» во время получения денег от одного из клиентов.

Правоохранитель обвиняется по ч. 3 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу), что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

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полиция Румыния ГБР граница

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